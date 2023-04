Zełenski rozmawiał z Macronem. Data nie jest przypadkowa

Jak poinformował w piątek Pałac Elizejski, Macron, który w przyszłym tygodniu uda się do Pekinu, ma zamiar ostrzec chińskiego przywódcę Xi Jinpinga, by "nie podejmował fatalnej decyzji" o militarnym wsparciu Rosji w jej wojnie przeciwko Ukrainie. Wizyta Macrona w Pekinie potrwa od środy do piątku.