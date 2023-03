Przełom w rosyjskich mediach? "Zachód może nam zadać miażdżący cios"

To komentarz do ostatnich publikacji w rosyjskich mediach. Ważna w Rosji persona, szef spółki Gazprom Nieft Aleksander Diukow stwierdził, że 2023 roku spodziewa się zaostrzenia sankcji na branżę naftową. Aby je zneutralizować potrzebne będą pilne inwestycje. Jego zdaniem Rosja powinna budować flotę tankowców, ropociągi, rozwijać porty i kolej potrzebne do handlu surowcami na nowych kierunkach (cytat opisał serwis "Kommiersant").