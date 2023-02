Owca i dwie torby ziemniaków

To nie pierwsza taka sytuacja w republice Tuwy. We wrześniu opisywaliśmy, jak w ojczyźnie rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, rodziny mężczyzn wcielonych do wojska dostają owce, dwie torby ziemniaków i 50 kg mąki. Służba prasowa Republiki Tuwy poinformowała wówczas, że ​​pierwsze 91 baranów zostało już dostarczonych rodzinom.