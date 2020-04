Zamieszanie wokół głosowania korespondencyjnego. Piotr Mueller komentuje doniesienia o "rozpadzie rządu"

- Porozumienie, premier Jarosław Gowin tutaj mają w tej chwili, wydaje się, inne stanowisko. Zobaczymy, jak będzie w tym ostatnim głosowaniu, ponieważ projekt [ws. głosowania korespondencyjnego] może oczywiście ulegać jakimś modyfikacjom, które być może przekonają Porozumienie do głosowania "za". Ale nie rozpatrywałbym w tej chwili tego jednego głosowania konkretnego w kontekście rozpadu koalicji rządowej - stwierdził Piotr Mueller w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

Odnosił się do głosowania nad głosowaniem korespondencyjnym, które forsuje PiS.Razem z drugim koalicjantem Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce, by wybory odbyły się 10 maja. Obaj liderzy jasno wyrazili się w tej sprawie.

Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin myśli inaczej niż Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro

- Żaden odpowiedzialny polityk nie będzie parł do wyborów w warunkach, które mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu Polaków. Dlatego decyzja o terminie wyborów musi uwzględniać stan zagrożenia epidemicznego. Tu nie ma miejsca na żadne gry polityczne. To sprawa życia i śmierci - mówił Gowin. Czy obóz rządzący przez kryzys nie utraci władzy?

- Jest mi kompletnie obojętne, jak długo będę jeszcze ministrem. Dziś stoi przede mną historyczne zadanie: mam ratować kraj. Nie chcę uderzać w tony pompatyczne, ale mówię to, bo mam świadomość powagi chwili. Obecna sytuacja to prawdziwy test przywództwa. On pokaże, dla kogo ważna jest Polska, a dla kogo własny interes. Mam na myśli zarówno zachowania nas, polityków obozu rządowego, jak i opozycji - tłumaczył.

- Każdy polityk w takiej sytuacji musi sobie zadać pytanie, co jest dla niego najważniejsze - czy wygranie najbliższych wyborów, czy skupienie wysiłków na ratowaniu kraju z kataklizmu. Dla mnie i dla polityków Porozumienia liczy się tylko to drugie - podkreślił Gowin. Zaznaczył jednocześnie, że "nigdy nie groził wyjściem z rządu".

Jak dodał, "głosowanie korespondencyjne można przeprowadzić tylko pod warunkiem porozumienia z opozycją". - Inaczej projekt utknie w Senacie, przepisy wejdą w życie 5 maja, co zostawi skrajnie mało czasu na ich zorganizowanie, a wynik będzie kwestionowany. Pytany o to, czy teraz "nie okaże się błędem polityka potężnych transferów społecznych kosztem programów inwestycyjnych czy oszczędności", odpowiedział: - Polityka to domena tego, co możliwe. Uważam, że mojemu środowisku, partii Porozumienie, i tak udało się zrobić dla gospodarki bardzo dużo. Przykładem może być choćby praca Jadwigi Emilewicz nad tarczą antykryzysową.