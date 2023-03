Zaledwie 300 km od polskich granic. Trudna ucieczka z "ruskiego miru"

Rosyjscy wojskowi zostali do dziś w charakterze "sił pokojowych" oraz do ochrony ogromnego składu amunicji przywiezionej z byłej NRD. I choć można by go już dawno zlikwidować, wcale się do tego nie palą. Traktują to jako pretekst do utrzymywania kontyngentu, który teraz liczy jedynie 1,5 tys. żołnierzy. Rzeczywistych Rosjan zresztą jest tam niewielu, gdyż Mołdawia nie zezwala na ich rotację.