Mołdawia nie wpuściła bokserów. W tle podejrzenia o działalność Rosji

We wtorek władze Mołdawii podały, że w obawie o realizację dywersyjnego planu Moskwy, służby zakazały wjazdu do tego kraju kibicom Partizana Belgrad, którzy zamierzali przybyć do Kiszyniowa na mecz piłkarskiej Ligi Konferencji z Sheriffem Tyraspol. Spotkanie to odbędzie się bez udziału publiczności.