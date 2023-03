Zełenski dostał ultimatum? "To jakaś paranoja"

W jego ocenie "byłoby to wyjątkowo źle odebrane". - Prawdopodobnie nie tylko przez Ukrainę. Rozumiem, że to próba wywarcia nacisku, ale co to znaczy? Że jak się tak nie stanie to my - czyli Macron i Scholz - zapraszamy Putina do Paryża czy Berlina, spotykamy się z nim i prowadzimy rozmowy pokojowe? Jeśli tak, to jest to przecież coś kompletnie z innej bajki, coś kompletnie szalonego, niemożliwego do zrealizowania - mówi były ambasador.