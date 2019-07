Wybory parlamentarne. Prezes i premier budują nowy PiS

- Nie ma żadnej wojny. Jest "redystrybucja" najlepszych ludzi na najlepsze listy w historii Prawa i Sprawiedliwości - uśmiecha się ważny polityk partii rządzącej, gdy pytamy go o proces układania list wyborczych przez kierownictwo partii. - Konflikt? Przy prezesie nie ma na to miejsca - komentuje inny rozmówca.

Jednak prawdą jest, iż istotną zmianą w porównaniu do poprzednich wyborów jest fakt, że to Mateusz Morawiecki ma duży wpływ na wskazywanie konkretnych kandydatów na konkretne miejsca na listach wyborczych rządzącej formacji.

Do tego grona zaliczają się politycy młodszego pokolenia. Sporo miejsc na listach bowiem zwolnili ci, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego.

A młodzi to w dużej części "frakcja" szefa rządu. W wyborach do Sejmu wystartują wszyscy ci (a co najmniej większośc z nich), których Morawiecki powoływał w ostatnich miesiącach na kolejnych sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Ich nazwiska (póki co) szerszej publice znane nie są, ale to postaci ważne na personalej mapie obozu Zjednoczonej Prawicy. Jak np. Piotr Müller (rocznik 1989), niedawno połowany rzecznik rządu. Albo Anna Gembicka (1991), nowa podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, jedna z najbliższych współpracowniczek Mateusza Morawieckiego. Albo nieco starsi – jak Waldemar Buda (1984), sekretarz stanu w MIR czy Krzysztof Kubów (1984), nowy wiceminister energii. Ostatnio awansował także Marcin Ociepa (również rocznik 1984) z Porozumienia, który został sekretarzem stanu w resorcie przedsiębiorczości i technologii. On także z pewnością może liczyć na pewne miejsce na liście do parlamentu.