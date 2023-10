Tusk o frekwencji. "Mamy precyzyjne dane"

Tusk przypomniał, że gry wrócił do polskiej polityki, to KO była na poziomie 14-16 proc. - Dzisiaj przekroczyliśmy stabilnie 30 proc. To jest za mało, ja wiem. Jeśli nie będzie zwycięstwa, nie zasłużyłem na żadne oklaski. Chce wam powiedzieć, że wszystko jest możliwe. Jeśli dziś w Polsce można zrobić największą manifestację polityczną w historii i jedną z największych w Europie w ostatnich latach - wiecie, jak ludzie są bardzo wściekli, chcą burzyć i palić to łatwo wyjść na ulicę - ale poprosić ludzi pozytywnych to jest znak o wiele poważniejszy - zaznaczył Tusk.