Trumpizacja Partii Republikańskiej poważnym zagrożeniem dla naszego regionu [OPINIA]

Komentatorzy są zgodni: czego porozumienie w sprawie migracji by nie zawierało, Trump i tak zaatakowałby je wściekle jako kapitulację Republikanów wobec administracji Bidena i przekonywał, że nie chroni ono ostatecznie granic. Trumpowi nie chodzi bowiem o przyjęcie żadnych konkretnych rozwiązań w sprawie granicy czy migracji, a o to, by problem nabrzmiewał przez cały rok do wyborów. Tak, by w trakcie kampanii mógł się przedstawić jako jedyny człowiek zdolny rozwiązać kryzys na granicy. Gdyby sytuację złagodziła ustawa przyjęta w ramach ponadpartyjnego porozumienia Republikanów i Demokratów, to Trump straciłby ważny temat w kampanii. Nie tylko trudniej byłoby mu straszyć zalewem migrantów, ale też brzmiałby mniej przekonująco, wywodząc, że "system nie działa" i potrzeba kogoś takiego jak on, by w końcu zaczął.