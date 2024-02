Nikki Haley nie zatrzyma Trumpa w wyścigu po nominację. Jest jednak pewne "ale"

Jak twierdzą amerykańscy komentatorzy, wielu wyborców zapomniało, jak wyglądała realnie kadencja Trumpa, jakie klęski poniósł on jako prezydent. Trump jest dziś dla przepełnionej złością, coraz bardziej obco czującej się w Ameryce Bidena republikańskiej bazy niejasnym symbolem, pustym naczyniem, który wypełniają bliską sobie treścią. Haley ukonkretnia obraz byłego prezydenta, prowokuje go do błędów – co może sprawić, że jakaś część osób potencjalnie rozważających głos na Trumpa jesienią jeszcze się zastanowi. Nie będą to wielkie liczby – republikańska baza wydaje się całkowicie uwiedziona przez byłego prezydenta – ale mogą rozstrzygnąć wynik jesienią.