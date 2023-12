Jeśli dojdzie do drugiej kadencji Trumpa, to zatęsknimy za pierwszą [OPINIA]

Wszystko to układa się w wizję "monarchicznej prezydentury". Trump wprost artykułuje ją w procesach, w których staje jako oskarżony. Jego główna linia obrony sprowadza się do tego, że to, co robił jako prezydent było z samej natury zgodne z prawem, bo prezydent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za działania związane ze sprawowaniem funkcji. Stoi to w całkowitej sprzeczności z amerykańską tradycją konstytucyjną.