Bidena czeka za rok ciężka walka. Bez gwarancji sukcesu [OPINIA]

Demokratyczni stratedzy już myślą, jak sprawić, by wyborcza polaryzacja w 2024 roku jak najbardziej ułożyła się wokół kwestii praw reprodukcyjnych. Służyć ma temu połączenie wyborów w niektórych kluczowych stanach z referendum wpisującym prawo do aborcji do stanowych konstytucji. Trwają prace, by zebrać konieczne podpisy do uruchomienia podobnej inicjatywy w Arizonie i na Florydzie. Biden będzie kandydował z obietnicą zagwarantowania federalnego prawa do aborcji.