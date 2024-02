Decyzja USA ws. Ukrainy. "Jesteśmy na bardzo niebezpiecznej ścieżce"

- Przyszłość Ukrainy jest bardzo niepewna, a skoro tak, to także bezpieczeństwo całej Europy, a zwłaszcza flanki wschodniej, do której my się zaliczamy - mówi w rozmowie z WP Ryszard Schnepf, odnosząc się do zablokowania przez republikanów ustawy dotyczącej wsparcia USA dla Ukrainy.