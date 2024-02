Front się rozpada. Dramatyczne relacje ukraińskich żołnierzy

Przód pęka, rozpada się

- Trzeba ich kimś zastąpić - stwierdził Oleksandr, dowódca batalionu. - Ale kim? Nie ma ich kto zastąpić, więc dłużej tam siedzą, spada im morale, chorują lub ulegają odmrożeniom. Wykańczają się. Nie ma ich kto zastąpić. Przód pęka, rozpada się. Dlaczego nie możemy ich zastąpić? Ponieważ nie mamy ludzi; nikt nie przychodzi do wojska. Dlaczego nikt nie idzie do wojska? Bo kraj nie powiedział ludziom, że powinni iść do wojska. Państwo nie wyjaśniło ludziom, że powinni iść do wojska. Ci, którzy wiedzieli, że powinni iść, już dawno są wyczerpani - dodaje.