Stworzyli nową mapę Rosji. Putin sam otworzył puszkę Pandory

Jeśli pomyśleć o tym na spokojnie, to w umyśle przeciętnego Iwanowa nic nowego nie wydarzyło się z granicami Rosji. Z Krymem jest duża rozbieżność, bo propagandzie udało się przekonać znaczną część rosyjskiej ludności, że Krym to Rosja. Ale niewielu jest takich głupców, którzy wierzą, że Donieck, Ługańsk i Mariupol to ta sama Rosja, co Rostów, Nowosybirsk czy Pietropawłowsk Kamczacki - bez względu na to, co mówi na ten temat Putin.