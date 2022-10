Stan wojenny na okupowanych terenach Ukrainy. Putin ma w tym konkretny cel

- Wprowadzenie przez Rosję stanu wojennego na anektowanych terenach trochę jednak zmienia sytuację. To przede wszystkim ogromne obciążenia dla ludności ukraińskiej, która nadal mieszka na okupowanych terytoriach. To trochę tak, jakby ich kompletnie ubezwłasnowolnić. Stan wojenny ułatwia Rosjanom organizowanie obrony przed ukraińską kontrofensywą - mogą wykorzystywać miejscową ludność do budowania umocnień, przeprowadzania poszczególnych akcji i wzmacniania armii poprzez angażowanie i mobilizowanie ich w bezpośrednią walkę - ocenia były wojskowy w rozmowie z WP.