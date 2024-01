Sprawa Wąsika i Kamińskiego. "Zmierzają do tego, by ten rząd obalić"

Wojciech Hermeliński, były szef Państwowej Komisji Wyborczej, w rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że dochodzą do niego takie głosy. - To wszystko są działania, które zmierzają do tego, by ten rząd obalić, a co najmniej utrudnić obradowanie - ocenia. I dodaje: - Chodzi o podważenie obecnego układu, jaki powstał, podważenie wyniku wyborów z 15 października.