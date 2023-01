Solidarna Polska idzie na wojnę z prezydentem. "Będzie odpowiedź na atak"

Minister sprawiedliwości w piśmie namawiał prezydenta do "zainicjowania narodowej debaty i społecznych konsultacji w sprawie warunków przyjęcia KPO". Stwierdził również, że "podyktowana przez Komisję Europejską ustawa o Sądzie Najwyższym podważa konstytucyjne uprawnienia prezydenta do powoływania sędziów i trwałość dokonanych powołań", co - według niego - uderza w zasadę nieodwołalności i ogranicza niezawisłość sędziowską.