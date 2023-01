PiS liczy, że Duda ugnie się pod presją. Chodzi o odblokowanie KPO

W PiS nikt nie ma pewności, co prezydent zrobi z rzekomo kompromisową ustawą. W kuluarach część polityków partii rządzącej mówi nam, że w wersji minimum liczy na to, że prezydent ją podpisze i ewentualnie tylko niektóre przepisy skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Co prawda takie rozwiązanie mogłoby nie być w pełni satysfakcjonujące dla Komisji Europejskiej, ale minimalizowałoby straty wizerunkowe dla otoczenia premiera, a rząd do czasu rozstrzygnięcia w Trybunale mógłby przekonywać, że ustawa została przyjęta i obowiązuje.