Prezydent odpowiada na list Ziobry. "Solidarna Polska robiła problemy"

Prezydent mocno w Davos: Rosja nie może wyjść z wojny "z twarzą"

- Rosja nie może z wojny wyjść "z twarzą", czyli wyjść poczuciu tego, że coś uzyskała, że uzyskała jakiś sukces. Żeby to było bezpieczne dla świata, Rosja musi ponieść w tej wojnie porażkę - to jest przez nas tutaj bardzo mocno podkreślane - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda, który bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Dodał, że Ukraina powinna otrzymać "godziwą liczbę czołgów".