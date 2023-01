Jeden Morawiecki powie "tak", drugi powie "nie", czyli kiedy premier mówi prawdę o KPO [OPINIA]

To niepokojące, że premier nie zauważa, jak sprzeczne są jego ostatnie wypowiedzi w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i przegłosowanej ustawy, która rzekomo ma odblokować unijne środki. A może Mateusz Morawiecki to zauważa, ale już zupełnie pogubił się w tym, co i do kogo mówi? Raz puszcza oko do wyborców PiS, innym razem do zwolenników Solidarnej Polski, innym razem do niezdecydowanych, którzy po prostu chcą unijnych pieniędzy. Pora rozwiać wątpliwości w tej sprawie, bo raz premier Morawiecki nie podziela obaw Solidarnej Polski wobec KPO, a za chwilę mówi, że uwagi są słuszne. Byłoby dobrze, gdyby szef rządu doszedł sam ze sobą do porozumienia.