Ziobro straszy ws. KPO. "Bardzo drogi kredyt"

- Polacy mają prawo wiedzieć, że KPO to w istocie ukryty bardzo drogi kredyt, którego udziela nam UE. Będziemy go musieli w całości zwrócić wraz z dużym naddatkiem - powiedział w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem, Polska będzie musiała w związku z tym płacić większą składkę do unijnego budżetu oraz "nowe podatki".