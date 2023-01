Rozdźwięk w PiS ws. kamieni milowych. "Ustawa powinna być podpisana"

Czy kamienie milowe zostały Polsce narzucone czy wynegocjowane z polskim rządem? - Kamienie milowe zostały uzgodnione w toku rozmów. To kompromis, który w jakimś zakresie nie jest satysfakcjonujący dla każdej ze stron - powiedział Paweł Jabłoński w programie "Tłit". Na uwagę Patryka Michalskiego, że w podobnym tonie wypowiada się rzecznik PiS Rafał Bochenek, który mówił o narzuceniu, odpowiedział: - Można tak powiedzieć. Każdy kompromis polega na tym, że każda ze stron siadając do stołu z czegoś rezygnuje. To kwestia użycia takie czy innego słowa, ale sens jest ten sam. Uważam, że ustawa jest słuszna. Powinna zostać podpisana. Są głosy, że Senat będzie chciał dużo zmieniać, a wręcz doprowadzić do zablokowania tej ustawy. Uważam, że ta ustawa, choć nie jest ustawą idealną, to powinna zostać podpisana, bo może zakończyć zbędny spór z KE. Są szanse, trzeba je wykorzystać. Niestety było tak w połowie ubiegłego roku, gdy poprzednia ustawa była uchwalana, że wprowadzono poprawki Solidarnej Polski, co doprowadziło, że kształt ustawy był inny. Prezydent słusznie o tym mówił - podkreślił Paweł Jabłoński.