Oś Moskwa-Teheran. Sojusz czy współpraca z przymusu?

Korytarz Perski 2.0

Rosjanie używają kontaktów z Irańczykami do prania brudnych pieniędzy czy załatwiania towarów z czarnego rynku. Rosną także powiązania instytucjonalne. W styczniu 2023 roku Rosja i Iran połączyły swoje systemy bankowe - omijając w ten sposób międzynarodowy system SWIFT, z którego oba kraje zostały wykluczone. Iran dołączył także do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. We wrześniu tego roku wejdzie natomiast w życie umowa o wolnym handlu między Iranem a Euroazjatycką Unią Gospodarczą - oprócz Rosji do Unii należy jeszcze Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan.