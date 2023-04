Wojna generałów, czyli zamach stanu w Sudanie

Końca walk nie widać

Walki o Chartum trwają już tydzień. Ludziom Dagalo udało się uzyskać efekt zaskoczenia i przejąć kontrolę nad kilkoma strategicznymi częściami sudańskiej stolicy – m.in. lotniskiem, kwaterą główną sił zbrojnych i pałacem prezydenckim. To jednak zbyt mało, aby złamać opór armii i gen. Burhana, który każdego dnia ściąga do stolicy kolejne oddziały i przygotowuje się do kontrataku.