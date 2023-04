Zamach stanu w Sudanie. Bitwa o Chartum

Obie strony podają sprzeczne informacje co do przebiegu walk i tego kto co kontroluje, co bardzo utrudnia relacjonowanie starć w Sudanie. Jedno jest jednak pewne. Nikt nie zrobi kroku w tył, to będzie walka do końca. Dagalo w wywiadzie dla Al Jazeery ujął sprawę jasno: "Burhan zostanie złapany albo umrze jak pies".