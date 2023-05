Firma rosyjskich oligarchów i przyjaciół Putina. Tak ominęła polskie sankcje

Pytana o naruszenie sankcji Eremenko, odpowiada, że skoro statek należy do greckiej firmy Ecogas, nie powinniśmy naszych pytań kierować do rosyjskiej spółki. W przesłanej odpowiedzi zwraca uwagę, że polski rząd rozpoczął procedurę zbycia aktywów spółki córki. – Może więc chciałby pan przeformułować pytania – przekazała nam Eremenko. Do faktu odbioru ładunku z terminala w Ust-Łudze należącego do Novateku i przewiezienia go do Gdyni – już się nie odnosi.