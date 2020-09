Rekonstrukcja rządu. "Obecna liczba resortów to układ dysfunkcjonalny". Politycy rządu tłumaczą cięcia ministerstw

Rekordy kadrowe

Porównując te dane pod względem samych resortów, choć różnice są nieznaczne, PiS ponownie prowadzi. Tak też - sięgając 15 lat wstecz - gabinet Kazimierza Marcinkiewicza liczył od 16 do 19 ministerstw, w rządzie Jarosława Kaczyńskiego było ich 19, następnie liczba ta przeszła "w spadku" do pierwszego rządu Donalda Tuska, który w ciągu niecałych dwóch kadencji zredukował go do 17 resortów, przejętych przez Ewę Kopacz. Obecnie resortów mamy 20, i tutaj dochodzimy do punktu zwrotnego - rekonstrukcji, która według zapowiedzi powinna przynieść radykalne cięcia. W zależności od wersji obowiązującej w danym momencie negocjacji Zjednoczonej Prawicy, ich liczba waha się od 11 do maksymalnie 15. Czy oznacza to, że do tej pory polityka władzy była błędna?