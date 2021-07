Razem chce kontroli NIK w Gdańsku. Chodzi o politykę mieszkaniową

- To co dzieje się w polityce mieszkaniowej w Trójmieście jest niepokojące. Jest problem z dostępem do informacji publicznej oraz informacją na temat remontów zasobu komunalnego. Naciski działaczy partii lewicowych nie wystarczą. Trzeba podejmować kolejne działania by przymusić włodarzy, by poważniej potraktowali kwestie polityki mieszkaniowej. Mieszkania są jednym z najważniejszych problemów - powiedziała posłanka Magdalena Biejat z Razem.