Konwencja programowa Lewicy. "Zrobimy to lepiej", czyli "Recepta dla Polski"

- Nie możemy i nie powinniśmy ogłaszać dziś końca pandemii. I tego nie zrobimy. Bo potrzebujemy jeszcze odrobinę wysiłku. Jeszcze odrobinę cierpliwości, by pokonać tego wirusa - mówiła Scheuring-Wielgus. - Ale to nie zwalania nas z myślenia o Polsce po pandemii. Za nami jest wielka tragedia. Ale przed nami jest wielka szansa. Możemy wykorzystać ten moment przełomu, by sprawić, żeby nam wszystkim było lepiej. Potrzebujemy zrealizować Receptę dla Polski - dodała.