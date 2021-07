Milioner w rządzie. Minister finansów dostaje ponad 9 tysięcy emerytury

O Kościńskim zrobiło się głośno kilka lat temu. Okazało się, że wszedł do rządu z udziałami w spółce (posiadał 50 proc udziałów), czym naruszył ustawę antykorupcyjną. Minister twierdzi, że nie mógł ich sprzedać. CBA przyjęło jego wersję. Biuro miało dojść do wniosku, że co prawda przepisy zostały naruszone, jednak minister nie miał możliwości zbycia udziałów w spółce.