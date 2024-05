Putin miota ostrzeżenia. Deklaracja Brytyjczyków doprowadziła Kreml do furii

Na reakcję rosyjskiego MSZ nie trzeba było długo czekać - resort oświadczył, że wypowiedź Camerona to uznanie, że Londyn jest obecnie de facto stroną konfliktu. "Na dywanik" do ministerstwa został wezwany ambasador Wielkiej Brytanii. Ostrzeżono go, że "brytyjskie obiekty wojskowe i sprzęt mogą być atakowane w Ukrainie i poza jej granicami w odpowiedzi na wykorzystanie przez Kijów brytyjskiego uzbrojenia do atakowania terytorium Rosji".