Czerwinski został aresztowany w ubiegłym roku za nadużycie władzy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oskarżyła go o to, że w wyniku jego działań armia rosyjska rzekomo dowiedziała się o lokalizacji personelu Sił Zbrojnych Ukrainy na lotnisku Kanatowo w obwodzie kirowogradzkim, po czym doszło do uderzenia w lotnisko przez Siły Zbrojne Rosji. Czerwinski wielokrotnie podkreślał, że ​​tocząca się przeciwko niemu sprawa karna ma podłoże polityczne.