Przesmyk suwalski. "Najniebezpieczniejsze miejsce na Ziemi"

Temat Przesmyku suwalskiego powrócił ponownie do dyskusji publicznej w połowie lipca 2023 roku. Jak wówczas wskazał generał pułkownik Andriej Kartapołow, występujący w propagandowym programie Władimira Sołowjowa w rosyjskiej telewizji, najemnicy Grupy Wagnera, którzy po próbie przewrotu zostali przerzuceni na Białoruś nie tylko po to, by trenować wojsko Białorusi. - Jest coś takiego jak korytarz suwalski. Jeśli coś się stanie, nam ten korytarz suwalski będzie bardzo potrzebny. Siły uderzeniowe są gotowe, by zająć ten niewielki korytarz w przeciągu godzin.