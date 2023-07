"Wagnerowcy są na Białorusi". Polska przerzuca wojska pod granicę

Konwój pojazdów Grupy Wagnera

Tymczasem jak podaje w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną, "Grupa Wagnera kontynuuje przygotowania do ustanowienia stałej obecności na Białorusi". Amerykański think tank powołuje się na informacje niezależnej białoruskiej grupy monitorującej "Białoruski Hajun", która zaobserwowała 17 lipca konwój pojazdów Grupy Wagnera udający się w kierunku obozu namiotowego we wsi Tsel w pobliżu Osipowiczów w obwodzie mohylewskim. "Dwie inne kolumny Wagnera podróżowały tą samą trasą między 11 lipca a 17 lipca" - podaje ISW.