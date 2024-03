Prywatny folwark oligarchów. Trzęsą Naddniestrzem i chcą pomocy Rosji

Oczywiście Rosja mogłaby uznać, że musi przebić korytarz przez Ukrainę do Naddniestrza. Ale zadeklarować coś, a to wykonać, to dwie różne rzeczy. Rosja pokazałaby swoją niemoc, gdyby uznała to terytorium za część Federacji Rosyjskiej i nie była w stanie go przyłączyć.