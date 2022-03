Kolejny kraj boi się wojny. Rosyjskie wojsko już tu jest

Przykładów jest wiele. Jednym z nich jest poczta. Wielu mieszkańców chcąc wysłać cokolwiek cennego za granicę, np. do rodziny, wybierało się… do Ukrainy lub do Mołdawii, bo nadanie przesyłki z lokalnego punktu nie zawsze jest skuteczne. W drugą stronę jest ten sam problem. By odebrać przesyłkę, często podaje się adres znajomych lub rodziny z ukraińskiej Odessy, lub mołdawskiego Kiszyniowa. Przesyłka zza granicy nie dojdzie do państwa, którego nie ma.