Latał 2 tys. km/h. Aż do bólu kręgosłupa. Polski pilot opowiada o myśliwcach

W kokpicie nie siedzi się sztywno, nieruchomo. Prowadząc walkę powietrzną, całe ciało jest w bezustannym ruchu. Dlaczego? By obserwować to, co obok, z tyłu, pod i nade mną. To, co pilot widzi, jest równie ważne jak to, co pokazują mu liczne systemy informujące. I stąd całe ciało, głowa chodzi z lewej do prawej, z prawej do lewej przy ogromnych przeciążeniach.