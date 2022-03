Dmitrij Gudkow: Wszyscy mamy na rękach krew Ukraińców

Według informacji fundacji Free Russia Foundation tylko do Gruzji w ostatnich dwóch tygodniach wyjechało 25 tys. Rosjan. Wiele osób trafiło do Armenii i państw Azji Środkowej. Mamy do czynienia z falą emigracji. Dla tych ludzi niedziałające karty Visa i Mastercard są ogromnym problemem, bo de facto mają zamrożone środki. To samo dotyczy odłączenia Rosji od zachodnich mediów społecznościowych, a zwłaszcza YouTube – uderzyło to w niezależnych blogerów, którzy opowiadali prawdę o wojnie w Ukrainie.