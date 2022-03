Nie taka rosyjska armia straszna. Czyli o Armacie, która nie wypaliła

Gdy widzimy dziś zdjęcie stojącego w błocie, zniszczonego Pancyra S-1 działa to na naszą psychikę. Ale znacznie istotniejsze jest to, że z tego Pancyra zapewne już wyjęto to, co w nim najważniejsze i przetransportowano za granice. Podobnie stało się z pozyskanym Pancyrem w Libii, który poleciał do amerykańskiej bazy w Europie. Dziś takie działania muszą być również podejmowane, to kwestia logiki.