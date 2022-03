Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, na cuda trzeba czekać trzy dni

- Toaleta się spieprzyła, kobiety zaczęły się denerwować, a dzieci płakać. Tu na hali jest tłoczno, ciasno, duszno i jeszcze nagle się okazuje, że nie można skorzystać z ubikacji i nie ma dostępu do wody. No to biegnę do koordynatora tego miejsca z ramienia urzędu miasta, który siedzi o tam, za biurkiem. Zgłaszam awarię, a on mnie zaczyna przepytywać, czy ja tu pracuję i co tu robię. Zamiast zareagować: "Dzięki za info, już działamy!" Tym bardziej, że on dostaje za to pieniądze, a my tu biegamy za friko, wypruwając sobie flaki. Ale nie, ten pan akurat rozmawia z kolegą i każe mi się uspokoić. Po chwili mnie pyta, gdzie są te toalety. A ja: "Jak to? To pan koordynuje pomoc na dworcu i nie wie, gdzie są toalety?" On w końcu mówi, że będzie dzwonił do dyrektora dworca. To przy nim stoję, żeby zrobił to od razu. I co słyszę? Że on dzwoni do kogoś, żeby mu podał numer do tego dyrektora. Jestem wkurzony. Bo oddelegowali tu typowego urzędasa, który może normalnie w biurze jest dobry w swoim fachu. Ale do zarządzania kryzysowego takich ludzi się nie wysyła. Do tego trzeba mieć empatię, pasję i chęć pomocy. Niestety od władz nie mamy żadnego wsparcia, planu działania, spójnego systemu informowania, żadnego szkolenia dla wolontariuszy. Przychodzę tu codziennie od tygodnia. Ale pierwszego dnia nic nie wiedziałem. Zapytałem inną osobę w żółtej kamizelce, co mam robić. A ona: "Prowadź ludzi tu, tu i tu". I to było całe moje szkolenie. To jest pospolite ruszenie. Tu działają mieszkańcy Krakowa. Ale ja już kończę. W domu czeka trójka dzieci: półtoraroczne, 7-letnie i 13-letnie. Lecę odebrać córkę z zajęć!