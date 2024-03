Przemówienie Putina transmitowane na ulicach, w kawiarniach i kinach. "To 'Rok 1984' Orwella na żywo"

Poza tym Putin przeciwstawia Unię Europejską luźnemu związkowi państw, jakim jest BRICS [Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA – red.] Przeciętny Rosjanin, nie wiedząc, na jakiej zasadzie funkcjonuje UE i na czym polega europejska integracja, ma uwierzyć, że BRICS – z udziałem wspaniale rozwiniętej Rosji - to przeciwwaga dla Europy. Co tam Unia Europejska, my to dopiero mamy sojuz; nasz BRICS, wyprzedza gospodarczo Europę i USA, słyszy Rosjanin w telewizji.