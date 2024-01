Nowe problemy po "nagiej imprezie" w Moskwie. Putin zabrał głos

Impreza Nastii Iwlejewej odbyła się w moskiewskim klubie Mutabor w nocy z 20 na 21 grudnia. Była zatytułowana "Prawie nago" i tego też wymagano od jej uczestników. W wydarzeniu wzięła udział m.in. dziennikarka Ksienija Sobczak, znany piosenkarz Filipp Kirkorow, raper Geegun, bloger Sasha Spielberg i inni. Raper Vacío, który miał na sobie tylko skarpetkę, trafił do aresztu na 15 dni. Ponadto skazano go na grzywnę w wysokości 200 tysięcy rubli (około 9 tys. złotych), nałożoną za "propagandę nietradycyjnych stosunków seksualnych". Pojawiły się informacje, że kolejną karą może być powołanie do wojska.