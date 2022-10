Próba straszenia NATO. Szojgu rozmawiał z zachodnimi ministrami

Amerykanie o rosyjskiej dezinformacji

Według amerykańskiego think tanku działania Szojgu to kolejny etap trwającej od dawna rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej. W ocenie analityków ISW Kreml nie zamierza najpewniej zastosować "brudnej bomby", a słowa Szojgu nie oznaczają przygotowywania się Rosji do użycia taktycznej broni jądrowej na Ukrainie.