Szojgu o detonacji "brudnej bomby". Kuriozalne oskarżenia

Komunikat po rozmowie Szojgu z Benem Wallece’em wydało już brytyjskie ministerstwo obrony. "Szojgu stwierdził, że Ukraina dąży z pomocą Zachodu, w tym Wielkiej Brytanii, do eskalacji konfliktu. Sekretarz obrony (Wallece – red.) odrzucił te oskarżenia i ostrzegł, że nie mogą być one użyte jako pretekst do dalszej eskalacji" - czytamy w nim.