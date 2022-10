"Nie przeżyjecie dwóch dni". Rosjanin ostrzega rodaków

Zdaniem mężczyzny podczas rekrutacji ochotnicy nie byli przygotowywani na to, co zastali po przybyciu do Ukrainy. - Powiedzieli nam, że nie będziemy od razu wysyłani na front. Musieliśmy mieć ćwiczenia. Dwa tygodnie ćwiczeń - opowiadał Rosjanin, dodając, że w pierwszym etapie uczestnictwa w wojnie mieli stanowić "osłonę" dla bardziej doświadczonych wojskowych.