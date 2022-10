Amerykański generał: To ostatnia nadzieja Putina

- Po pierwsze, to wyzwolenie wszystkich okupowanych terytoriów i przywrócenie suwerenności Ukrainy, a w tym Doniecka, Ługańska i oczywiście Krymu. Po drugie, powrót Ukraińców, którzy na początku wojny zostali zmuszeni do opuszczenia ojczyzny, a następnie ściganie zbrodni wojennych i wypłacanie reparacji, ale to z pewnością dopiero trzeci, ostatni krok - podkreśla Hodges.