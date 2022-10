Napięta sytuacja na Dalekiej Północy. Rosja wydaje ostrzeżenia NOTAM

- To podręcznikowy przykład tego, co dzieje się podczas kryzysu, w którym obie strony eskalują konflikt, by pokazać, że poważnie myślą o odstraszaniu siebie nawzajem. Nie mogą postąpić inaczej, bo to sprawiłoby, że wyglądałyby na słabsze - napisał Hans M. Kristensen z Federacji Amerykańskich Naukowców w swoim wpisie poświęconym relacjom USA i Rosji.