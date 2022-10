Zwrot w Londynie. Nowy premier już niemal pewny

Aby wziąć udział w partyjnych wyborach, pretendenci muszą do poniedziałku do godz. 14 lokalnego czasu (godz. 15 w Polsce) zdobyć poparcie co najmniej 100 kolegów klubowych. Na razie Sunak jest jedynym, który zgłosił się do wyborów oraz przekroczył - i to znacząco - wymagany próg, bo według brytyjskich mediów ma już poparcie prawie 150 parlamentarzystów. Johnsona otwarcie poparło około 60 posłów, zaś Mordaunt - 25.